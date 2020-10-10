國慶典禮今早在總統府前登場，大會主席、立法院長游錫堃致詞時表示，今年全球巨變，但台灣民主自由法治，成為全球抗議的典範，當台灣人很幸福。游錫堃也提到，立法院已成立修憲委員會啟動修憲工程，將促進世代共贏，這是國家邁向正常化的艱難工程，期待未來朝野能理性真誠辯論，更期待全體國人團結共同參與歷史性的修憲時刻。

游錫堃指出，今年武漢肺炎肆虐全球，許多國家疫情慘重，全球死亡人數已逾百萬，但台灣超前佈署，在逆境中走出一片天，不僅有效控制疫情，還有餘力援助其他國家，向世界傳達「TAIWAN CAN HELP」的善意，被國際視為抗疫典範，謹代表大會向全國的防疫英雄致敬。

游錫堃說，中共藉著一帶一路、戰狼外交，到處以商逼政，孤立台灣，然而發生新冠肺炎、香港國安法後立法後，讓全球民主國家看清其極權體制與違反普世價值的本質，台灣是印太戰略的樞紐，華人世界的民主堡壘，面對國際局勢瞬息萬變，誠心致力維繫兩岸和平穩定，在和平、對等、民主、對話的基礎上繼續推動兩岸協商，期盼大陸務實面對中華民國台灣存在事實外，我們也必須自立自強，全國人民不分黨派合作，共同創造台灣國際空間的歷史新局。

游錫堃說，台灣是在苦難中淬鍊而生的國家，面對強權不斷打壓，民主台灣在蔡英文總統的帶領下，依然是抬頭挺胸、自信前行，感謝蔡總統、朝野各政黨與全國人民一路以來不畏不懼，做為台灣人真幸福。

游錫堃也提到，立法院朝野黨團於國慶日前成立修憲委員會，啟動修憲工程，將針對促進世代共贏的「18歲公民權」、打造「權責相符的政府體制」等修憲案進行研議，這是國家邁向正常化的艱難工程，一旦立法院通過後，還須交由公民複決，必須獲得970萬票以上支持才能生效，期待朝野各政黨及全體國人團結一致，共同完成歷史性的憲政時刻。

(中時 )