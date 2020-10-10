新北市林口社區運動公園今天上午舉行「109年新北市林口區國慶升旗典禮暨親子健行活動」，活動吸引起過萬人入場，包括新北市前市長朱立倫、行政院前院長唐飛也到場參與，一同歡慶中華民國生日快樂，齊唱國歌並揮舞國旗，讓林口再現國旗海的盛況。

此健行活動比照去年，再次結合蔡淑君議員辦理多年的國慶升旗典禮，並由蔡淑君議員及馮淬帆導演擔任升旗手，新北市副市長陳純敬擔任升旗典禮主席。而主辦單位也準備了國旗扇與小國旗各5000份，蔡淑君服務處則送上5000份御飯糰早餐以及4000份口罩，在活動開始前也都發放一空。

林口區長藍品畯表示，蔡淑君議員為服務地方，結合江月琴女士、陳湘如女士、張美月女士及盧珍真女士等多位林口在地愛心企業家共同做愛心，在此次活動捐贈林口區公所1輛社福專車，強化社福志工服務量能，讓林口地區更充滿鄰里間彼此的關懷精神。

藍區長指出，這次健行活動，總長4.5公里，沿途行經林口行政園區、媒體園區、A9捷運站等重大建設，公所更在現場辦理「林口城市大冒險」桌遊大賽，設計有趣的桌上親子遊戲，透過虛實整合，讓市民充分了解林口已經成為現代化的都會地區。

(中時 )