77歲葉姓男子長期與新北市新店區黎明清境社區有產權、土地等糾紛，國慶日凌晨1時許委託業者拆除社區警衛亭。（翻攝照片／葉書宏新北傳真）

77歲葉姓男子長期與新北市新店區黎明清境社區有產權、土地等糾紛，國慶日凌晨1時許委託業者拆除社區警衛亭。（翻攝照片／葉書宏新北傳真）

77歲葉姓男子長期與新北市新店區黎明清境社區有產權、土地等糾紛，國慶日凌晨1時許委託業者拆除社區警衛亭。（翻攝照片／葉書宏新北傳真）

77歲葉姓男子長期與新北市新店區黎明清境社區有產權、土地等糾紛，國慶日凌晨1時許委託業者拆除社區警衛亭。（翻攝照片／葉書宏新北傳真）

77歲葉姓男子長期與新北市新店區黎明清境社區有產權、土地等糾紛，國慶日凌晨1時許委託業者拆除社區警衛亭，部分社區住戶聚集捍衛要保護家園，警方獲報到場後拆除作業才停止，社區主委則至派出所提告毀損、妨害自由、恐嚇、強制罪等罪嫌。

據悉，該社區建商曾允諾將公共建設的產權捐贈給社區民眾使用，其中包含社區警衛亭，但建商卻因債務問題將土地產權轉讓給葉男，因警衛亭阻礙大型重型機具進出施工，葉男委託業者進行拆除。

警方調查，葉男委由45歲黃姓男子處理違章建築的警衛亭，黃男再委託42歲洪姓男子擔任現場負責人，由41歲謝姓男子駕駛怪手、26歲廖姓男子駕駛小山貓於今（10日）凌晨1時許進行拆除警衛亭。

怪手、小山貓拆除警衛亭，警衛連忙通報社區主委引來數十名住戶抗議，揚言要捍衛自己的社區。警方到場後拆除作業才停止。葉男則向警方表示，警衛亭是違建，自己有權處分該地上物。社區主委鄭姓男子向葉男等5人提告毀損、妨害自由、恐嚇、強制罪等罪嫌。

(中時 )