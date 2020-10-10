永康警分局獲報後，立刻趕往現場指揮交通。（永康警分局提供／李宜杰台南傳真）

台水公司預估今日下午3時半可恢復供水。

台南市永康區中華路今日（10）上午8時左右水管破裂，導致大量自來水溢流路面，自來水公司上午獲報後也緊急施工搶修。台水公司指出，永康區尚頂里一帶目前約有3000戶停水，預估下午3時30分恢復供水，待水壓回穩，則須至晚間6時30分左右。

台水公司第六區管理處指出，永康中華路管線破裂，主因該地一條直徑40公分的水管，疑因水壓不穩破裂漏水，目前正趕緊搶修中。

台水公司也說，目前停水區域為永康區尚頂里一帶，包含中華路870號至1016號、南台街、大武街、中正南路等，台水公司預估下午3時半可恢復供水，但由於為加壓送水，待水壓回穩則須等待約2至3小時，敬請民眾包涵。

永康警分局獲報後，也立即派員到場協助管制交通，目前該路段實施南下調撥車道，已封閉北上一車道，並於中華路與南台街口、南台街135巷進行交通疏導。另，中正南路稍早因積水，造成泥濘導致交通阻塞，目前已排除，車流恢復順暢。

(中時 )