眼見熱火主將吉米巴特勒打到讀秒階段，接連靠著切入製造犯規站上罰球線4罰俱中，成為總冠軍賽G5分出勝負的重要因素之一，湖人總教練佛格賽後完全無視自己可能遭到聯盟罰款的危險，怒批裁判最後關頭連續吹了兩次很糟糕的判決。

會讓佛格如此不滿的兩次判決，分別是在最後46.7秒，吉米巴特勒強勢切入製造馬基夫莫里斯犯規，以及最後16.8秒，巴特勒切入禁區製造安東尼戴維斯的防守犯規，其實這兩次判決皆屬「50-50」，卻都明顯偏袒巴特勒讓他可以罰球。

「我認為馬基夫莫里斯那個防守，應該算是一次很好的干擾，甚至安東尼戴維斯最後關頭被吹的防守犯規，也是教科書式的直上直下防守，」佛格賽後不滿表示，「我認為裁判做了兩次糟糕的判罰，只是想把吉米巴特勒送上罰球線而已。」

不過外界都在責怪丹尼格林最後關頭空檔三分出手沒進，佛格卻持相反意見，「格林是我們最棒的射手之一，他得到一個非常好的出手機會，只是沒辦法投進，我們可以接受這樣最後的結果。」詹姆斯也表示仍然相信丹尼格林的堅定立場。

(中時 )