在國外，萊克多巴胺用於增加豬隻瘦肉比例，萊劑也因此被稱為瘦肉精。專家表示，豬隻食用萊劑不是天天吃，否則心跳太快會受不了，因此都是在屠宰前吃，但豬隻吃完後苦日子就開始，就像一隻在跑馬拉松，藥理作用在心肺，代謝則在肝腎，這4部位會被操最兇，殘留量也會比較高。政府雖然說萊劑殘留標準與國際同步，但國際出口豬肉的美、加、澳等標準不一，真的有同步嗎？

輔大餐旅系講師、前衛生食品藥物和管理局技正文長安表示，豬肉與牛肉不同，瘦肉多的價值高。台灣每人每月平均吃下4公斤豬肉，美國人則因基督徒多，不吃豬肉也不吃內臟和血。

豬肉的風險比豬內臟低，台灣的豬肝、豬腎應是全球消耗量最高。加拿大研究顯示，萊克多巴胺在牛、狗、老鼠等動物的肝、腎殘留最高，前者佔比約26-29%，後者則是15-16%（加拿大未對心、肺、豬隻的肝腎做研究）。試問，15-29%的殘留量對常吃內臟的國人會不會有影響？

文長安表示，萊克多巴胺在豬隻的使用上，不是天天吃，而是要被屠宰前才吃，大約在豬隻70-110公斤時食用，可增加5公斤瘦肉、3公斤脂肪、節省18.5公斤飼料、提早4天達到上市體重，又可減少18公斤排泄物。

因萊克多巴胺具有高水溶性，豬隻在食用後會立即產生影響，開始過苦日子。文長安表示，萊克多巴胺的藥理作用在心、肺，因此豬隻會開始心肺交感神經加速，感覺就像在不停地跑馬拉松，這也導致豬隻只剩20-28天可活。萊克多巴胺的代謝主要在肝、腎，因此豬隻的心、肺、肝、腎被操的很慘，當然殘留量也會比較高。豬隻吃完後也會有躁鬱、掰咖現象出現，導致豬隻變得不正常。

文長安表示，政府說萊克多巴胺的殘留標準與國際同步，但事實上美國、加拿大、澳洲的標準都不一樣，這樣還算是同步嗎？而政府以ppm為單位，而非ppb，以0.04ppm為例，涵蓋的範圍就包括0.040-0.044ppm，也就是40-44ppb。

台灣食品添加物因子法逾越母法而有嚴重瑕疵，管理上太寬鬆，而負責食安的食藥署食品組層級也太低，難以有效把關。文長安建議民眾，心肺肝臟功能不好的別吃美豬美牛、孕婦別吃美豬美牛、老年人也別吃美豬美牛。

(中時 )