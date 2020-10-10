蔡英文總統今天發表雙十國慶文告，其中第四部分提及兩岸關係，「願意促成有意義的對話」。不過，大陸資深涉台學者李振廣指出關鍵問題：兩岸目前缺乏互信的政治基礎，何來有意義的對話？

北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣比喻，兩個人要交往，勢必得先建立互信，才有下一步行動；同樣的道理，兩岸要對話，也必須要有互信的政治基礎。「現在問題的關鍵在於，從蔡英文2016年上台迄今，民進黨當局一直不承認九二共識、不承認兩岸同屬一中。在缺乏穩固的基礎上，就算蔡英文漂亮的話說得再多，也只是空中樓閣，看上去很美，但大陸看不出她的誠意何在。」

李振廣表示，除此之外，再加上這一段時間以來，美國總統川普頻頻打台灣牌藉此刺激大陸，而蔡英文政府對美國也言聽計從、挾洋自重，她的一言一行，就是往台獨的方向靠攏，大陸都看在眼裡，因此不會被她在國慶文告中的講話所迷惑。

(中時 )