宋楚瑜憂心台灣未來(記者季節攝)

民進黨執政後採取一面倒親美的政策，兩岸官方對話停擺，在國民黨加碼下，立院也通過決議案敦促政府應設法恢復與美國邦交並爭取美軍協防，對此親民黨主席宋楚瑜呼籲，切勿用一黨之私，輕易把台灣人民整體利益當成賭注。

宋楚瑜表示，他今日受邀參加中華民國109年國慶大典，雖然感受著慶祝國家生日的喜悅，但對於台灣未來的發展也不免憂心。他一再提到，作為領導者必須要有方向感，要有使命感，要「務實」，不要「務虛」。

因此，當立法院日前通過兩項決議文時，他就回想起41年前，美國無預警跟中華民國斷交，原先只準備在宣布跟中共建交前1個小時，才「通知」中華民國政府。而當時美國想要跟中共建交，其實真正原因是為了要解決美國自己的問題，也就是想從越戰中脫身，所以採取「聯中制俄」的策略，將越共、中共、俄共的連結從中切斷，最終也確實讓美國從越戰的泥沼中脫離。因此，美國有美國的政策戰略考量，美國絕不會為了台灣而犧牲美國自身的利益。

宋楚瑜指出，美國當然是我們重要的盟友，但是現今台海的安定與兩岸關係和平發展也同樣攸關台灣經貿的穩定，更是東亞和平的基石。誠如新加坡李顯龍總理在今年六月發表全國談話所說，「面對逆境時，我們不能只會憤怒不滿、憂心惶恐或是怨天尤人。而是更要意志堅定、為大局不惜做出艱難決定，人與人彼此之間也繼續保持互信、相互扶持」；「在中美兩個大國之間，不希望被迫做出選擇，而使像新加坡這樣一個小國，未來出現岌岌可危的險峻。」；因此，我們在中美兩大強國之間，應和平友好以對，異想天開地以為可以輕易從謀弄中獲利，最後恐怕是得不償失，也就是我們既不要作人家的棋子，也不要變成人家的棄子。

宋楚瑜強調，尤其這次立法院所通過的決議文雖然沒有法律上的實質約束效力，但畢竟這是我們最高民意機關所展現出來的共同意志，對外界及國際觀感仍有一定影響。任何政黨應切記，花巧的戰術扭轉不了搖擺的戰略帶來的後果。政治領袖必須要能審時度勢，洞察全局。在處理兩岸關係問題上，應堅持我們自由民主的台灣價值，穩定台灣政經局勢，兩岸之間不是零和遊戲，兩岸關係需要兩岸共同來努力，從「化解」、「和解」，走向「和平」的最終目標，兩岸有共同的歷史與文化，而海峽兩岸更應共同成就中華民族的光榮。

最後宋楚瑜提醒，國家未來發展的方向，切勿用一黨之私，輕易把台灣人民整體利益當成賭注，正如一家媒體的社論標題之明確諍言，「台美復交非政黨競爭的兒戲」，期盼朝野政黨，必須審慎妥善處理中美相爭下的國際變局，尋求最有利於台灣人民的因應之道，持志「爭氣而不鬥氣」方是正道。

(中時 )