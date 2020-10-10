在停播1年後，大陸突於9日晚間宣布，10月10日周六上午將恢復播出NBA比賽，且是正常的轉播安排。消息讓廣大大陸球迷興奮不已。

新浪財經報導，對此，大陸央視發言人表示，籃球運動在中國有著廣泛的群眾基礎和球迷的收視需求，央視體育頻道於10日上午恢復播出NBA比賽。「央視網體育」稍早前也在微博發布消息稱，央視CCTV5體育頻道將於10日上午直播NBA總決賽第五場湖人隊對熱火隊的賽事。

央視發言人並指出，在剛過去的大陸「十一」與中秋假期，NBA向廣大大陸球迷表達了節日祝福，陸方也注意到NBA一段時間以來持續表達的善意，特別是2020年年初以來，NBA在支援大陸民眾抗擊新冠肺炎疫情等方面，做出積極努力。

對於央視復播NBA，大陸有球迷狂喜直呼「不可思議，像作夢一樣」、「我見證了停播到復播，我的眼淚啊」、「完全不敢相信啊！」

2019年NBA休士頓火箭隊總經理莫雷（Daryl Morey）在Twitter聲援香港「反送中」運動後，引發大陸強烈抗議，央視為此停播NBA賽事至今1年多，為自1980年代播放NBA賽事以來的首次。

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