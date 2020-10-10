知情人士指出，全球最大橡膠手套製造商頂級手套集團（Top Glove Corp）計劃在香港上市，集資逾10億美元（約77.5億港元）。因2020年新冠肺炎疫情在全球散播，帶動頂級手套集團業績上升。

香港經濟日報報導，來自馬來西亞的頂級手套集團，其股票目前在吉隆玻和新加坡交易，該集團正與顧問磋商在港進行潛在上市事宜。

頂級手套集團創辦人林偉才稍早前表示，集團正與銀行討論如何在香港上市最佳，料過程需時6至9個月，又預期集團未來一年淨收入將會創新高。

(工商 )