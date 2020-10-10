全球橡膠手套製造龍頭頂級手套傳考慮在港上市 集資逾10億美元 13:252020/10/10 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 知情人士指出，全球最大橡膠手套製造商頂級手套集團（Top Glove Corp）計劃在香港上市，集資逾10億美元（約77.5億港元）。因2020年新冠肺炎疫情在全球散播，帶動頂級手套集團業績上升。 香港經濟日報報導，來自馬來西亞的頂級手套集團，其股票目前在吉隆玻和新加坡交易，該集團正與顧問磋商在港進行潛在上市事宜。 頂級手套集團創辦人林偉才稍早前表示，集團正與銀行討論如何在香港上市最佳，料過程需時6至9個月，又預期集團未來一年淨收入將會創新高。 (工商 ) #全球 #頂級 #手套 #橡膠手套 #集資 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 傳重返美元債券市場 陸擬募60億美元 04:102020/10/09 全球財經 高雄百貨周年慶 漢神抽百萬汽車衝人氣 04:102020/10/10 產業．科技 泡麵品牌推「豪華頂配級」牛肉乾拌麵 僅在一超商獨家販售 13:482020/10/09 消費 中美關係緊張 中概股赴美IPO募資卻創6年高 12:562020/10/10 財經 萬人登小琉球 合歡山湧車潮 04:102020/10/10 生活新聞 退休理財術－養保單孩子 無後族更安心 04:102020/10/10 產業特刊 砸300億美元 超微擬收購賽靈思 04:102020/10/10 財經要聞 電競PC熱 全球出貨拚5千萬台 04:102020/10/10 產業．科技 全球筆電荒 微星商務新機搶市 04:102020/10/10 產業．科技 金管會帶頭 綠色金融放款 衝破1.1兆 較實施獎勵方案前增加2千億元 04:102020/10/10 財經要聞 財經熱門新聞 川普狙殺中芯下一步 驚爆陸DRAM廠恐成第三個華為 - 財經 晶片斷貨後 華為高階Mate40手機22日亮相 - 財經 - 工商 風電國產化 5年產值5,180億 - 財經要聞 - 工商時報 電動車大降價引殺戮戰？ 大陸湧現特斯拉殺手爆致命傷 - 財經 再生能源擁三利多 15檔概念股衝刺 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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