2020年桃園電影節9日盛大開幕，於桃園電影節世界首映的《十二夜2：回到第零天》，走到社會不同角落、深入探討流浪動物問題的源頭，真實呈現台灣動保議題的面貌，當晚《十二夜2》導演Raye以及電影主題曲〈大寶貝小寶貝〉演唱者光良一起出席映前活動。

Raye昨也於首映上揭露光良動人暖舉，表示當初募資拍攝時，光良匿名捐助6位數，更透過社群大力宣導募資，「我們後來才發現那是光良，主動向光良邀約唱主題曲。」光良對於募資曝光，謙虛表示：「當初知道《十二夜2》有群眾募資，覺得有一個很好的事情就幫助他們，就這麼單純。」他坦言看到片中，志工們主動帶收容所臨終的老狗回家照顧，讓他們有機會在生命的盡頭前，再次感受人類的溫暖跟愛，「看到這一段我真的忍不住（眼淚），覺得很感人。」

光良表示，養了15年的愛犬小high已在幾年前離開，當初他也是從收容所將小high帶回家，「養狗狗是一種學習，不是只是照顧好而已 ，而是讓我們對於生命有更多的領悟跟看法，有時候我都覺得狗狗其實是上天給人類的禮物。很多人說看完第一集以後不敢看《十二夜2》，但續集其實更像是紀錄片，宣導更重要的觀念，結紮不放養。」

(中時 )