「中華民國生日快樂！」全台各地10日都在慶祝雙十國慶，台中市霧峰區光復新村搜救犬大隊特舉辦一場獨特的升旗，搜救英雄鐵雄、雄赳赳的坐立，用嘴代手揮舞著國旗，嚴肅又可愛的照片放上台中市長盧秀燕的臉書不到一個小時就吸引數千人按讚、留言，成為全台最吸睛的國慶升旗。

台中市政府今天國慶舉行升旗典禮，同時間因堅守工作崗位，不能到市政大樓廣場參加升旗典禮的消防局搜救犬大隊，在隊部辦了一場別具意義的升旗典禮，救難英雄腿腿、斯斯、Jacob、鐵雄等搜救犬站在一起，看著青天白日滿地紅的國旗緩緩升起，一起祝賀「雙十國慶 普天同慶」。

搜救犬雄赳赳坐立著，以口代手揮舞著國旗，畫面卻顯得相當可愛有趣。。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

搜救犬雄赳赳坐立著，以口代手揮舞著國旗，畫面卻顯得相當可愛有趣。。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

新聞局表示，這是一個嚴肅的場合，搜救犬雄赳赳坐立著，以口代手揮舞著國旗，畫面卻顯得相當可愛有趣；盧秀燕市長把照片放在臉書上，不到一個小時就獲得數千人按讚，好多網友都穿上自己參加升旗或與國旗合影的照片，一同慶祝這場屬於國家的盛大慶典。

台中市政府指出，位在台中霧峰區光復新村的消防局搜救犬大隊是符合聯合國標準的特種搜救隊，隊中有好多隻大名鼎鼎的搜救英雄，包括全國唯一2線1星搜救犬鐵雄。台中市搜救隊參加2019法國搜救犬世界盃表現優異，更通過國際MRT認證，這幾年還舉辦過多次國際交流合作，也成為台中最有名動物明星之一。

(中時 )