要不是湖人射手丹尼格林最後7.1秒三分空檔出手沒進，湖人恐怕早已提前宣告搶下隊史第17冠，不過「小皇帝」詹姆斯賽後表示，「我信任他，我們信任他，這球就是沒進，對此你只能接受，就算那是第4節我們獲得最後投籃機會之一。」

「我在罰球線附近吸引到吉米巴特勒、鄧肯羅賓生兩人防守，把球傳給弧頂我們射手之一，創造一個三分大空檔機會贏下總冠軍，」詹姆斯說，「可是那球就是沒進，我知道他希望自己能夠再次出手，我也希望自己可以完成更好的傳球。」

詹姆斯更強調，自己不會去找沒有投進那個三分球的丹尼格林，或是最後傳出致命失誤的馬基夫莫里斯多說什麼，「不管是格林或莫里斯，他們都是老將了，我不認為自己需要去跟他們說些什麼，我更不會說出他們今晚打得很差的話。」

不過身為湖人死忠球迷的美國饒舌歌手史努比狗狗就沒這麼客氣了，他看到丹尼格林如此失常的投籃表現，不禁貼出IG動態狂罵，「現在就給我滾去訓練館投籃，還睡什麼覺呀，投籃投成這種鬼樣，我們就差一場比賽，看你幹出什麼好事！」

(中時 )