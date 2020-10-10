台東縣太麻里鄉三和定置網漁場是在地人私房景點，每天都上演搶魚盛況，因應颱風季節，已休漁3個月，在8日開張後，接連2天總量達1200公斤，適逢國慶連假首日，漁獲大豐收，漁民和饕客都笑呵呵。

一大清早，三和漁場已擠滿人潮，活跳跳的魚兒一上岸，饕客們蜂湧而上，不到2分鐘，整箱的魚就被搶購一空，獨樹一格的搶魚奇景天天上演；在長達3個月休漁季後，漁場開張第一抓就有400公斤、9日更達800公斤，漁獲量佳，尤其「竹篙頭」達229公斤、「紅魽」達290公斤，更吸引大批老饕前往搶購。

三和漁場重新開張第2天漁獲大豐收，民眾瘋狂搶購。（蔡旻妤攝）

太麻里鄉三和村是南迴線上唯一的定置捕魚海域，現撈的活魚不需要拍賣，一上岸就被搶購一空，老餐想打牙祭只能各憑本事，只有眼明手快、夠幸運才能搶到魚，只要漁市開張，每天都會形成「人擠人瘋狂搶魚」的畫面，因此，漁場貼心的透過LINE告知每日漁獲訊息。

漁場執行副總劉斅文表示，除了「紅魽」，適合乾煎的「刺蔥」、「小梭魚」，可做生魚片的「三點」，還有「四點」、「青鱗仔」、「破雨傘」、「小土魠魚」等，每個不同時節都有從太平洋新鮮現撈的各類魚種，除了現場採購也提供宅配服務，歡迎鄉親來採購。

(中時 )