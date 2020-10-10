大陸節目《中國新說唱2020》日前的「情歌主題限定賽」中，選手之一的李佳隆，在台上演唱創作歌曲〈Berry〉表白網紅女友，其中一句歌詞提到「陪你去現場聽，你最愛聽的王心凌，再去遍全世界的迪士尼，Cuz you’re my berry.（因為你是我的草莓）」 ，意外釣出王心凌親自回應，引發網友熱議並登上大陸熱搜。

原來李佳隆的女友是王心凌粉絲，演唱前，他特地帶著與網紅女友的定情物上台，現場飆唱向女友告白，「喜歡你白裙子特別乾淨，離不開你身邊超過半米，我對你說過的記得保密，還有你對我做過的不用抱歉呀，I can’t let you go.（我不會讓你走）」 ，看見男友在台上演唱的畫面，網紅女友事後發文開玩笑表示：「李佳隆不過是我追星的工具人罷了，王心凌你聽到了嗎王心凌。」

沒想到，這段話引來王心凌本尊回應，「哪來這麼甜又有才的工具人，太閃惹（戴上墨鏡）」，李佳隆也在底下留言「謝謝心凌姐！她已經瘋了，謝謝你！希望有機會可以在演出時候碰面，她真的超愛你，我感覺你每首歌她都會～」，網友女友則笑回「也不是每一首，不要在我愛的人面前亂說」，小倆口一來一往公開鬥嘴閃瞎網友。

李佳隆在台上向女友示愛。（翻攝微博）

(中時 )