年年有厲害的新人～

每年的金曲獎頒獎典禮除了盛大之外，還能聽到各種類型的音樂，認識風格回憶的音樂人，許多歌手都渴望拿到這座一生只有一次機會可以入圍獲獎的「最佳新人獎」，難怪這個獎項無論當年誰入圍，總是被稱為「死亡之組」，因為廝殺實在是太激烈啦！

今天的《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，帶大家回顧歷年來金曲獎誕生的最佳新人，有些可是當今線上的super star，有的更是在獲獎後持續創作，多年來不間斷地帶回其他獎項的獎盃呢！

第16名：持修

今年以專輯《房間裡的大象》拿下2020金曲新人獎的持修，讓所有人的眼睛為之一亮，他是天后張惠妹慧眼視中的「寶藏男孩」，雌雄莫辨的中性魅力在獲獎的瞬間吸引不少目光。

許多人感到震懾之外也深深陷入他帶有天真、迷幻、新潮等特色的魅力中，目前大家對他還是感到相當神秘陌生，期待他未來可以帶來更多亮眼的作品！

第12名：葛仲珊

當年葛仲珊憑藉著獨樹一幟的嘻哈技巧讓評審刮目相看，甚至認為她的表現比男性嘻哈歌手更好，在當年的國語歌壇可說是無人能出其右，打敗呂薔、白安、家家、艾怡良等人奪下新人獎。

奪獎後這位嘻哈queen雖然近期較少作品問世，不過一舉一動仍是許多粉絲關注的焦點。

第11名：F.I.R.飛兒樂團

F.I.R.是許多人的青春回憶，他們在2005年獲得第16屆金曲獎「最佳國語演唱新人獎」，更創下出道兩年即登上台北小巨蛋舉辦大型售票演唱會的紀錄，甚至在2011年及2013年巡演到世界各地。

那一首首無論是搭配偶像劇經典歌曲還是朗朗上口的作品，每一首都在歌迷心中留下深刻的印象，可惜「老飛兒」已經不再，真正地成為大家最美好的回憶。

第8名：ØZI

2019最亮眼的金曲入圍者莫過於剛出道的ØZI，以初生之犢之姿一舉入圍最佳國語男歌手、最佳國語專輯、最佳編曲人、最佳單曲製作人、最佳新人獎以及年度專輯等6項大獎，更獲得評審肯定成為當屆的最佳新人。

從小看著歌星媽媽葉璦菱，ØZI走出一條完全不一樣的霸氣音樂之路，有想法有衝勁有個性，更在今年的金曲獎完成了讓人讚不絕口的精彩表演，完全就是實力展現啊！

第7名：孫燕姿

當年孫燕姿和周杰倫、戴珮妮、林凡、范瑋琪一同角逐金曲最佳新人獎，最後靠著作品《孫燕姿專輯》脫穎而出，當年甚至有「沒有一個23歲的女孩，是這樣唱歌的」這樣充滿讚嘆的評論，時至今日的孫燕姿已是只要有作品推出就會引起熱烈討論的超級大咖。

過去的作品也是每一首都經典，值得一提的是，孫燕姿當年那屆的新人獎入圍者堪稱「黃金世代」，是新人獎出最多天王天后的一屆啊！

第6名：韋禮安

網路竄起的韋禮安靠著歌唱選秀節目大放異彩，入圍金曲獎最佳新人的那一年，對手除了有io、MATZKA之外，還有嚴爵，最後他靠著清新嗓音和亮眼的創作才華獲得評審肯定，以首張同名專輯抱回新人獎。

在奪獎之後韋禮安也沒有停止創作和唱歌，接連推出的專輯和歌曲都十分受到歡迎，其中還有許多成為了偶像劇的經典主題曲，回憶啊～

第5名：徐佳瑩

2010年，當年青澀可愛的徐佳瑩靠著首張個人專輯，拿下第21屆金曲最佳新人獎， 當時評審對於她清新又撫慰人心的唱功，給予極高的評價，徐佳瑩也因此成為第一個「星光幫」比賽畢業後抱回金曲獎的歌手。

擅長創作的徐佳瑩，獲得金曲肯定後也沒有停止進步，獲得廣大粉絲的喜愛，2015年創下了入圍金曲六大獎項的紀錄，在歌壇的好成績已是有目共睹。

第4名：茄子蛋

茄子蛋是台灣少見的台語藍調搖滾樂團，在第29屆金曲獎奪下最佳新人獎，他們的歌和伍佰一樣有著滿滿的男性賀爾蒙，猛撞直白的叛逆風格受到年輕人的喜愛。

被粉絲譽為「實力與人氣兼具的樂團」，難怪茄子蛋能在被封為「死亡之組」的最佳新人獎項拿下獎盃啊！

第2名：盧廣仲

盧廣仲當年入圍金曲最佳新人獎時，在現在看來當年他根本是身處「終極死亡組」，當年的對手除了蕭敬騰、林宥嘉之外，還有梁文音、蕭閎仁和Joanna Wang。

時至今日，盧廣仲不只依舊投入創作和歌唱，也涉獵戲劇的演出，更是靠著主演的《花甲男孩轉大人》奪下戲劇節目男主角獎及新進演員獎，在音樂及戲劇的亮眼表現屢屢獲得大獎肯定，甚至還參與了金鐘獎主持，才華多多啊！

第1名：林俊傑

2003年4月林俊傑以首張個人專輯《樂行者》正式出道，隔年靠著經典歌曲《江南》 一砲而紅，還奪下第15屆金曲獎的「最佳演唱新人獎」。

直到現在被封為「行走CD」的他依然是華語歌壇上的一線歌手，不只歌唱表現越來越亮眼，經營副業也相當成功，每一場表演除了讓粉絲相當期待之外，也總是可以聽到他超水準、突破性的歌唱演出，說他是公認的華語歌王也不為過。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年10月10日至2020年10月08日，共三年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『獲得金曲新人獎的歌手』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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(中時新聞網)