前總統馬英九今指國民黨執政時，兩岸可以穩定，批評蔡英文總統上任都做不到。民進黨發言人顏若芳反問，只剩一中沒有各表，這就是馬英九前總統所謂的，執政時期與大陸交好、兩岸穩定的事實表現？

顏若芳指出，今天是國慶日，當世界各國向我國慶賀並肯定台灣今年防疫成果表現時，也要反問馬英九前總統在他過去執政時期，採行經濟傾中、國防虛化，及外交休兵等政策，導致台灣經濟鎖中，發展疲弱。

她說，但大陸依然以飛彈對準台灣，在國際社會上，打壓台灣、矮化台灣主權，以致馬英九前總統民調低落，也讓當時知名國際期刊《經濟學人》給予「bumbler」這樣的國際認證，馬前總統你是忘了嗎？還是不願面對呢？

顏若芳表示，蔡英文總統上任以來，不斷的努力把台灣從馬英九執政八年中的落後，重新拉了起來。

她說，不論是強化國防戰力、推動五加二產業創新計畫到現在的六大核心戰略產業，促使台灣產業轉型，或者是台灣股市持續萬點以上，還是現在全球各國陷入疫情的困境中，台灣的防疫成績受到國際社會肯定，經濟的表現也是亞洲少數有正成長的國家，且獲得台灣高度民意支持。這些都是馬前總統過去所達成不到的成績表現。

顏若芳表示，如果馬英九前總統能不要在國慶日出來刷存在感，大家或許不會再想起他在習近平面前把中華民國變不見，以及在馬習會後，美國時代（Times）雜誌給他「cipher（無用之人）」、「loser（魯蛇）」的對中國卑躬屈膝評價，甚至在馬習會面對習近平時，所謂的「九二共識、一中各表」，只敢講「一個中國」原則。

(中時 )