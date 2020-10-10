今天是10月10日，許多醫院喜迎國慶寶寶，梧棲童綜合從凌晨有首位國慶寶寶報到，接著婦產科醫生開始忙的不可開交一路接生，上午已誕生4名，目前還有4人待產。衛服部豐原醫院去年還有4位，不過今年卻是近年來首度掛零；大甲光田醫院上午迎接2名國慶男寶寶，都是提早報到早產剖腹嬰兒。

童綜合指出，國慶日剛到，就有寶寶誕生與國家同慶，今日凌晨1點56分，在婦產部醫生魏添勇接生下，由懷孕37週20歲楊舒媛媽媽自然產下2412公克女寶寶，是名可愛的小公主，是爸爸媽媽的第一位寶貝。

童綜合醫院第一位國慶寶寶誕生，媽媽楊舒媛和爸爸育正與護理同仁合照。（童綜合提供／陳淑娥台中傳真）

童綜合醫院第二位國慶寶寶。（童綜合提供／陳淑娥台中傳真）

爸爸陳先生表示，預產期本預定為10月28日，昨天晚上有產前徵兆所以到醫院來，沒想到孩子迫不及待地選在今天凌晨出生，很意外也很高興，寶貝會自己選擇與國家同天生日。

第二名國慶寶寶則在早上的8點11分，在許俊正醫師接生下，由懷孕37周的32歲張宜平媽媽剖腹產下2434公克男寶寶，是名頭好壯壯的小壯丁；爸爸李先生表示，這是家中第4個孩子，前面已經有兩個女孩跟一個男孩，生下這孩子就是雙雙對對，預產期是10月份，就選擇好記又具有特殊意義的國慶日來最為孩子的生日，希望國家的慶典也是對孩子的祝福，感覺很與有榮焉。

接著在上午10點15分，在許俊正醫師的接生下，由懷孕37周的37歲李姓媽媽剖腹產下2870公克的男寶寶；緊接著10點25分，在汪文生醫師接生下，由懷孕38周的41歲陳姓媽媽剖腹產下一名重達4390公克的男寶寶。除了上午誕生的4名寶寶外，還有4名產婦待產中，預計童綜合醫院在雙十國慶至少迎接8名國慶寶寶。

光田綜合醫院指出，大甲院區今天上午迎接2名國慶男寶寶，兩名男寶寶都是提早來報到的早產剖腹寶寶，目前狀況正由醫護照顧觀察中。

豐原醫院去年還有誕生4位國慶寶寶，今年到中午為止則是掛零，也沒有產婦待產中。台中慈濟醫院同樣也是沒有國慶寶寶誕生。

(中時 )