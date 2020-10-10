星宇航空一架A321neo客機，8日載貨飛往馬來西亞檳城，降落時疑遭遇強勁側風，「落地指數高於標準」。星宇第一時間回報民航局，並把飛機留在當地檢查。有網友酸這架飛機可能是由星宇航空董事長張國煒親自駕駛，張國煒臉書反擊，除了澄清當天人在台灣，更嗆「你來飛看看」。

「為什麼重落地就一定是我飛的啊」、「去探聽以前我在長榮飛777都無感欸」、「你來飛看看，看你能飛多好，真的是無言。」張國煒在臉書社團回覆網友留言，對於網友亂傳一通，感到無奈。

這架A321機身編號B-58201，是星宇創立以來第一架飛機；當初飛回台灣就是由張國煒駕駛。張不否認「4年沒飛又剛轉321，初號機飛回台灣漂了一下沒落好」，但也不能因為這樣就認定他飛不好。

星宇JX721班機這趟去檳城，沒有任何乘客搭乘，純載貨。星宇表示，該機未造成損壞，為了安全起見，留在當地檢查，確認沒問題就會飛回台灣。

星宇籌備多時，今年1月23日正式開航，目前經營桃園-澳門、桃園-峴港、桃園-檳城3條航線。張國煒善用網路行銷，也樂於回覆網友留言，聲量始終維持不墜。不少粉絲鼓勵他認真做自己，「相信K董技術，也請大家多支持星宇」。

張國煒不滿被影射重落地的駕駛是他，上網回嗆。（翻攝臉書）

(中時新聞網)