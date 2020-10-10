在美國強力在晶片與關鍵零組件封殺華為下，華為新型高階手機Mate40系列的後續動態受市場高度關注，但上月華為並未在開發者大會上多做披露。華為10日上午在官方微博指出，華為Mate40系列手機的全球發布會定於10月22日舉行，並將於網路上進行。

綜合陸媒報導，華為消費者業務CEO、華為常務董事余承東10日透過微博宣布，華為Mate 40系列全球發布會定於10月22日晚間8點舉行。本次發布會主題為「Leap Further Ahead（向前邁進）」。

根據@evleaks提供的海外版發布會宣傳海報顯示，海報中所呈現的圓形畫面結合該爆料者此前的消息，本次華為發布會將在手機鏡頭的變焦方面有重大突破。

IT之家表示，根據此前爆料資訊，華為Mate40系列可望配備66W快速充電，搭載麒麟9000系列處理器，型號方面依然延續Mate30系列，分為Mate 40、Mate 40 Pro、「Mate 40 Pro+」和Mate40 RS Porsche Design。此外，華為「Mate40 Pro+」可能會採用大曲率瀑布螢幕設計，該手機後置相機模組或將延續前代產品的設計風格。

(工商 )