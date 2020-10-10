國慶大會今在總統府前舉行，慶籌會邀請前總統馬英九、前副總統吳敦義、前副總統陳建仁等人到場觀禮，蔡英文總統禮貌性向馬英九點頭致意，馬英九也點頭回禮，典禮過程蔡馬幾乎零互動。此外，全場來賓都戴著國慶口罩觀禮，唯獨馬英九與國民黨主席江啟臣戴國旗口罩，兩人獨樹一格的口罩格外顯眼。

今年國慶大會馬英九被安排坐在主席台右側，與蔡英文座位僅間隔游錫堃太太跟游錫堃，全程馬英九幾乎都戴著墨鏡、國旗口罩，對於蔡英文總統致詞結束向馬英九點頭致意，馬僅點頭回禮。

江啟臣(中)和馬英九上午參加國民黨升旗典禮，戴相同口罩( 取自中時新聞網直播畫面)

副總統、卸任副總統及在野黨主席被安排坐在主席台左側，賴清德、吳敦義、陳建仁坐在第一排，起初兩人各自帶自行準備的口罩，經濟部長吳美花急忙上前提醒，吳敦義、陳建仁才急忙換成國旗口罩。

至於主席台左側第二排，安排藍白黃橘等4個在野黨領袖，依序為國民黨主席江啟臣、親民黨主席宋楚瑜、時代力量黨主席高鈺婷、民眾黨主席柯文哲，其中，僅江啟臣跟宋楚瑜有交談互動，高鈺婷與柯文哲都各自坐在座位上，未與他人有互動。

(中時 )