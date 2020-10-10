世界霹靂舞排名網站bboyrankingz中的國家排名日前錯誤將台灣列為「中國的一省」，外交部接獲消息後，立即透過管道與網站負責人取得聯繫並獲得善意回應。經交涉後該網站迅速在兩日內改正不當稱謂，稱我方為台灣（Taiwan)。外交部對此結果表示欣慰與肯定。

外交部表示，我方在世界霹靂舞國家排名網網站成功正名為台灣後，也檢視其他各類排行榜，目前凡是來自台灣的舞者、舞團、裁判、主辦人或DJ，都正確標示我國國旗及縮寫「TW」。

外交部交涉時強調，台灣是台灣，從沒有被共產中國統治過一天，更不是中國的一部分，因此嚴正要求網站更正錯誤標示。

外交部同時說明，因應新冠肺炎(Covid-19)疫情，台灣以迅速、透明、有效的防疫措施贏得全世界的肯定及讚揚，與病毒發源地中國是明顯的對比。網站負責人表示理解，並迅速更正對我國不當名稱。

(中時 )