受少子化衝擊，古典音樂辦學不易，為刺激招生並轉型，近年來部分大學相繼開辦流行音樂系所，但師資設備發展不均，遭諷是變相轉型。相關教師批評，教育部對此毫無所悉，一蓋以高教評鑑來檢視辦學，並沒有更無意了解產學結構，要從人才培育面相帶動產業活絡，並不容易。

台灣師範大學創立全國第一個流行音樂產學應用碩士在職專班，師資陣容堅強，邀請到知名製作人陳子鴻、知名作詞人何厚華等人任教，包含趙傳、潘越雲等知名歌手都是班上學生，開班6年，成為我國最具代表性的流行音樂系所。

一手開辦該班的台師大音樂系教授李和莆表示，即便招生成果不錯，但當中仍遇到諸多問題。

李和莆提到，由於教育部與台師大校方對流行音樂概念不足，甚至可說是毫無所悉，導致爭取經費不容易，目前教學設備不足，師生都在反映，硬體方面至少要有一間錄音室，而他也正在極力爭取。

至於軟體方面，也就是相關政策的嚴重缺失更讓他困擾。李和莆說，以美國與韓國等娛樂強國來說，產學連結密切，台前幕後人才培育機制非常完整，像美國的伯克利音樂學院（Berklee College of Music），是美國流行音樂人才培育重鎮，韓國藝人培訓則從國家到娛樂產業具備一條龍政策，「我們卻是各做各的」，由經紀公司或唱片公司培養，基於商業考量，當然不可成長時間培養，「不紅就只能說再見」。

這幾年相繼有大學開辦流行音樂科系，但中後段學校師資與設備堪慮，教育部評鑑相關科系的作法更是一式通用，並沒有做到專門評估，讓不少業師大感難為。對於這項問題，李和莆認為，問題仍在於上游端，也就是教育部對流行音樂毫無所悉，「連一個專門的專轄司科都沒有，這是要怎麼提出教育目標？」

李和莆說，他受邀擔任高教評鑑中心藝術學門訪視委員，評鑑流行音樂校系，過程中發現諸多問題，主動與教育部高教司反映這項問題，「教育部一個聲都沒有吭，只會每年來要學生就業率」，讓他無法接受，因此呼籲教育部訂立政策，扶植流行音樂人才培育。

(旺報 )