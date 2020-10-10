國慶焰火秀今晚（10）在台南安平登場，今日上午已出現不少車潮。（李宜杰攝）

國慶焰火秀今日（10）在台南安平登場，主、副舞台表演活動則預計下午4時開演。不過，活動尚未開始，安平區上午已出現不少車潮，知名豆花店、牛肉湯店更是遊客不歇，出現長長排隊人龍，目前台南市政府警四分局已出動多名警力，維持交通秩序。

台南市政府為迎接國慶焰火盛事，動員6400人待命，包括500名警消、義消，及2000多名警力維護活動安全。此外，有鑒於中秋連假台南垃圾堆積引發疑慮，環保局更是出動400名清潔人員待命整頓環境，衛生局也動員上百名醫護人員進場防疫，並有400名志工支援交通指引、服務台諮詢、禮賓接待等。

台南市長黃偉哲今日（10）在社群網站上再次提醒，漁光島、觀夕平台沙灘、四鯤鯓沙灘等落焰區，今日嚴禁民眾進入戲水，並指示警察局、消防局管制進入，若有民眾擅自闖入，國慶焰火秀將延遲至確認人員離開才會施放。

另，目前育平路以西、本田路以南、華平路以西及濱南路以西，已管制汽車進入，機車仍可進入，已進入的車輛必須停放在管制區內的臨時汽機車停車格，步行遊客則可搭乘區內接駁公車在主會場（戀愛廣場）、副會場（台灣船園區、觀夕平台、龍崗天橋）及安平老街等地遊玩。

(中時 )