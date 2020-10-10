蔡英文總統今年國慶演說，共提了3次中華民國、1次中華民國台灣、35次台灣；與去年提到「台灣」是22次相較，明顯高出許多，但是2017、2018年，提到「台灣」次數最多，高達48次。

民進黨執政後，「中華民國」、「中華民國台灣」、「台灣」、「兩岸」等用詞，每年國慶及總統就職典禮，成為各界解讀的「政治密碼」。

總統今年以「團結台灣 自信前行」為題發表演說，相較往年國慶演說字數，今年約在4千出頭的字數，比往年少一些，「中華民國台灣」是只出現在致詞第一段，如「慶賀中華民國台灣，度過了重重挑戰的一年」。

用最多次的「台灣」，則重點在台灣防疫進而帶動的經濟產業表現、與中國、對岸之間的談話，例如「北京如果能正視台灣的聲音」、「和台灣共同促成兩岸的和解及和平對話」、「有決心維持兩岸的穩定，但這不是台灣可以單方面承擔」等。；還有包括對內的團結喊話等。

至於「中華民國」，除了用在國軍，也用於國慶日這天，所以最後以，「中華民國生日快樂！謝謝大家」做為結尾。

2016年主題「堅定向前，讓國家因改革而偉大」，提及19次「台灣」、3次「中華民國」、「這個國家」8次。2017年「更好的台灣」，提及48次「台灣」、6次「中華民國」。

2018年「民主台灣照亮世界」提及48次「台灣」、4次「中華民國」、「中華民國台灣」2次，更是首度提及「中華民國台灣」；2019年「堅韌之國，前進界」，提24次「台灣」、8次「中華民國」、「中華民國台灣」2次。

(中時 )