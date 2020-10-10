總統蔡英文今天發表109年國慶談話，文告主題為「團結台灣，自信前行」，主要聚焦在防疫成果、新經濟戰略、國家安全及區域合作等4大重點。對此，大陸官媒《環時》總編胡錫進今天回應，蔡總統涉及兩岸內容是近年來口氣最軟的一次，可能是感受到兩岸情勢的嚴重性。

蔡總統在今天的國慶文告中表示，面對對岸的軍事擴張和挑釁，我們會持續強化防衛戰力的現代化，並加速提升不對稱戰力。在外購武器裝備的同時，仍然堅持加速推動國防自主，以雙軌並進來強化防衛實力。

面對兩岸關係，蔡英文說，我們不會冒進，也會堅守原則。維持兩岸關係的穩定，是兩岸共同的利益；我們有決心維持兩岸的穩定，但這不是台灣可以單方面承擔，而是雙方共同的責任。兩岸當務之急，是本於相互尊重、善意理解的態度，共同討論和平相處之道、共存之方。

對此，胡錫進今天10日透過微博回應，蔡英文今天上午的「雙十講話」，涉兩岸內容是近年來口氣最軟的一次。這樣的表態明顯少了些以往的囂張。

胡錫進還說，之所以有這樣的變化，原因很簡單，是因為大陸近來動真格的軍事鬥爭準備，讓一貫放肆挑釁大陸的民進黨當局感受到了，可能真有開戰的嚴重性。胡錫進強調，他絕不相信民進黨會「立地成佛」，因為這些人不吃敬酒只吃罰酒，大陸方面也絕不可抱任何其他幻想，堅定的軍事鬥爭準備，是維護台海和平的基礎。

環球時報總編 胡錫進 微博貼文。(圖/翻攝自 微博)

(中時新聞網)