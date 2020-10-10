6部農用曳引車價值3000萬，行駛在路上令人矚目。（莊曜聰攝）

用農用曳引車取代一般結婚禮車，雙方親友都覺得非常有創意。（莊曜聰攝）

學甲青農劉震鋐家中種植雜糧玉米、黑豆，曳引車對他來說相當上手，當成禮車更讓新娘難忘。（莊曜聰攝）

農用曳引車車高約3、4公尺，一字排開相當壯觀。（莊曜聰攝）

台南庄腳囝仔劉震鋐與台北都市孩子吳詩涵長跑5年，決定攜手共度人生。（莊曜聰攝）

台南市學甲區青農劉震鋐與妻子吳詩涵交往5年，決定選在雙十國慶這天，攜手走向人生下個階段，為了讓出身北市的太太能有個難忘的婚禮，他捨棄傳統迎親禮車，改用每天陪他一起打拚的曳引車做為結婚禮車，原本家中就有2部，經銷商得知消息，再熱情贊助4部全新農機，湊齊代表吉祥數字的6部，光市價就要3000萬，也總算完成新人舉辦創意婚禮的心願，另外連結婚小物，都是用台灣在地農特產，滿滿農村情。

中原大學化工系畢業的劉震鋐10年前返鄉接下家中農務，5年前成立「幸福良食」公司，推廣以友善農法生產的五穀雜糧及相關加工品，也曾入選第一屆百大青農、台南青農聯誼會創會會長，後來參加行政院青年顧問團時，認識當時擔任政務委員機要祕書的吳詩涵，2人愛情長跑5年，雖然常分隔兩地，但感情越磨越濃，約好今生相守。

為了給妻子難忘婚禮，也推廣台灣農業，因此以農用曳引車取代一般禮車，家中原本就有2部，經銷商裕農鹿公司總經理謝松益也慨然相助，出動4部新機南下，浩浩蕩蕩前往新娘及親友前晚住宿的鹽水台灣詩路園區迎娶，車隊整齊劃一行駛在路上，雖然只有2、30公里，但不會被按喇叭，還引人注目及祝福。

新娘子吳詩涵表示，很多人嚮往海外婚禮，但台灣其實有很多漂亮的地方，連手上的這束捧花也是先生親手種植的小麥，這樣難忘的迎娶儀式，也希望讓更多人看到青農打拚的故事；劉震鋐說，希望能藉此推廣台灣的雜糧農業，也凸顯台灣青農有實力，為台灣土地和發展新農業打拚。

婚宴上從菜餚到伴手小物，都選用台灣在地食材，像手工餅乾就用自家的全麥粉、黑豆粉與彰化小農雞蛋做成，還有屏東的可可、花蓮小農稻米等，充滿農業特色，今年夫妻倆也推出「幸福千千歲」自有品牌，希望連結產地到餐桌，並由老農組成的「千歲團」提供消費者安心的溯源食物，讓人與土地一起健康幸福千千歲。

(中時 )