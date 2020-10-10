43歲趙姓男子，2日下午跑到北市中山區農安街一家停車場，拿石頭砸毀收費亭玻璃、收銀台等物品，警方獲報將他逮捕，趙供稱自己以前是該停車場員工，不滿被解僱才憤而報復。不料，數日後員警看到國道發生10車連環車禍，才赫然發現騎車上國道、引發車禍的元凶正式趙男，且懷疑他可能是慣犯，不排除他在砸收費亭當天，也是從桃園騎車上國道北上犯案。

警方將趙男逮捕後，48歲李姓業者指認他是前員工，初估被砸損失達5萬多元。

趙男不滿遭資遣，懷恨砸毀收費亭。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

趙男供稱，和李姓業者認識20多年，但在停車場工作時，卻屢遭李男辱罵三字經或罵他白痴，嗆他「你給我走以後都不要來」，所以才懷恨報復。李男則表示，是因趙男有吸毒的習慣，才將他資遣。

警方將趙男依毀損罪送辦後數日，赫然發現趙男竟騎車上國道，還囂張叼菸蛇行，撞上小貨車自摔後引發後方10車連環追撞，共造成趙男在內5人受傷，趙男被送往加護病房搶救。

(中時 )