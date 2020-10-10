許多學子都相當期待滿18歲時考機車駕照轉大人，但新北市一名男高中生卻急著在考到駕照前多次「嘗鮮」，他因無照駕駛而成國內交通違規大戶，罰單總金額近百萬，此外還累積50次交通安全講習課未上，讓母親需每周自台中北上陪同上課。據悉，這位少年要還掉這些「債」才能登記考照。

據《自由時報》報導，這位少年從小就愛以機車作為交通工具，但不符合法規所限的騎機車年齡而常被警方攔下開單，長年下來，需強制參加的交通安全講習高達50次，被開出的罰單金額更累計高達百萬元。

起初少年並不以為意，認為若被罰講習就翹課，若被開罰單則不繳，他以為這樣能逃避責任。未料，日前他想考取機車駕照時，才發現這些紀錄成阻礙，他得乖乖要依規定上完課程才開放考照。

法規規定未成年無照騎機車將處以6000元罰鍰，此外還需家長陪同上交通安全講習課程。少年為了順利考取駕照，因此求助住在台中的母親，而道安講習不限制上課地點，少年便奔波北區各監理站補上課，只是此舉苦了遠在台中的母親，也需陪著他密集的上課。

(中時新聞網)