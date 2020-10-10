今年台中市降雨量較少，水源調度恐會不足，多處水資源回收中心包括福田、石岡壩及台中港特定區等，將免費供應民眾取用處理後放流水，可用於非接觸人體用途。
極端氣候效應顯現，除了短延時強降雨外，今年台中地區於汛期間降雨量偏低，旱季期間水情恐不樂觀，經濟部預計10月14日起將台中水情燈號轉為黃燈，將實施夜間減壓供水措施。
台中市水利局長范世億表示，旱澇不均的氣候確實會造成防汛及抗旱挑戰，因應今年台中市降雨量較少，水源調度恐會不足，多處水資源回收中心包括福田、石岡壩及台中港特定區等，將免費供應民眾取用處理後的放流水，可用於非接觸人體用途。
另外，今年9月21日福田水資源回收中心已啟動放流水回收再利用計畫，未來將供應再生水給台中港工業區，可同時減少民生與工業用水的壓力，並落實「一滴水用兩次」精神，也呼籲民眾要珍惜水資源並節約用水。
水利局進一步指出，民眾生活廢水透過水資源回收中心進行處理，符合放流水標準之後，就可以循環再利用於景觀澆灌、沖洗馬桶、地面清洗及灑水抑制揚塵，而這些回收再利用的水源每天有約10萬公噸左右，只要提出申請就可以免費取用。
民眾如有用水需求，可自備容器，每日上午9時至下午4時止向各區水資源回收中心警衛室登記免費取用，省錢環保又可減緩限水衝擊。
(中時 )
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