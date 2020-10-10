金門昨天發生民眾酒駕撞死清潔隊員事故，縣長楊鎮浯今（10）日赴靈堂上香，向家屬表達慰問和關懷之意，並指示縣警局和環保局檢討各項策進措施，防範不幸事件再度發生。

9日清晨4時30分許，金城鎮公所清潔隊黃姓女班長騎機車在中正國小側門執勤時，遭酒駕的賴姓男子開車追撞，送醫急救仍因傷重不治，引起鄉親普遍關注，痛罵酒駕的聲浪四起，要求警方加強取締。

金門昨天發生民眾酒駕撞死清潔隊員事故，縣長楊鎮浯今（10）日赴靈堂上香，向家屬表達慰問和關懷之意。（金門縣府提供）

楊鎮浯要求警方於上、下班時段，在各主要路口加強取締交通違規。（李金生攝）

今年58歲的黃姓女班長，在金城鎮公所服務10餘年，工作認真，與同事相處融洽，楊鎮浯縣長在個人臉書表達哀痛與不捨，也表示在這一個非常悲傷的時刻，希望鄉親給予打起精神，堅守工作崗位的清潔隊員最大支持，繼續給他們加油打氣。

今天上午，楊鎮浯在金城鎮長李誠智、環保局長楊建立的陪同下，赴縣立殯儀館靈堂上香致意，說明縣府將提供最大協助，也盼望家屬能節哀順變。

楊鎮浯要求環保局檢討增加道路安全提醒設備及人員保險，以保障清潔人員安全，並讓家人安心外，最重要的是警方針對酒駕及違反《道路交通管理處罰條例》加強執法，並於上、下班及重點時間增派警力於路口，不定時不定點安排臨檢，全面提升見警率，以達嚇阻和減少交通事故發生。

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(中時 )