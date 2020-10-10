來自台中的小男生廖軍皓(著黑色米奇衣服)，則在爸媽陪伴下參加升旗，慶祝10歲生日。（呂妍庭攝）

佛光山圓福寺舉行「2020佛光山圓福寺慶祝國慶升旗典禮暨三代同堂重陽敬老活動」，以三代同堂方式，闔家大小一起歡度國慶。（呂妍庭攝）

佛光山圓福寺舉行「2020佛光山圓福寺慶祝國慶升旗典禮暨三代同堂重陽敬老活動」，以三代同堂方式，闔家大小一起歡度國慶。（呂妍庭攝）

慶祝雙十國慶，嘉義市經國新城、精忠社區、圓福寺等地紛紛自辦升旗典禮，在經國新城升旗典禮現場，96歲老奶奶徐陳月如堅持從輪椅站起來唱國歌，另來自台中的小男生廖軍皓，則在爸媽陪伴下參加升旗，慶祝10歲生日。

經國新城今天早上7點多，有許多市民手拿國旗，聚集在社區升旗台前廣場，大家一起唱國歌、國旗歌，96歲老奶奶徐陳月如，堅持從輪椅上站起唱國歌，更與市長黃敏惠一起揮舞國旗，慶祝國慶日，氣氛讓人感動。

精忠新城居民齊聚在社區小廣場歡度國慶，民國99年國慶日出生的小男生廖軍皓也到場，同步慶祝自己10歲生日快樂，廖軍皓媽媽說，他們是台中人，連假到嘉市旅遊，為了幫廖軍皓慶生，上網查詢後，決定一早到精忠新城參加升旗，笑說兒子是99年10月10日早上7點多出生的，好像是趕著來參加國慶升旗一般，而今年10歲生日對廖軍皓來說特別有紀念性。

佛光山圓福寺舉行「2020佛光山圓福寺慶祝國慶升旗典禮暨三代同堂重陽敬老活動」，以三代同堂方式，闔家大小一起歡度國慶，並由住持覺禹法師帶著大家一起念「為國家祈福祈願文」。

「光輝10月，帶來我們的榮耀。國旗飄揚，帶給嘉義市熱情、喜悅。」黃敏惠說，今年是非常特別的一年，新冠肺炎對全世界、對全台灣造成了非常大的影響，但是嘉義精神就是抱持著希望繼續拚，鼓勵大家一起努力，繼續做好防疫工作，更要努力拚經濟，讓全台灣全世界看見嘉義市。

(中時 )