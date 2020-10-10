耳朵進水怎麼辦？網友分享，洗頭髮時耳朵進水，用單腳跳了100下，但水就是不出來，無奈之下只好求助網友，引發熱議。專家則警告，耳朵進水別用棉花棒亂挖，弄不好恐讓耳道感染。建議可用無菌棉花棒壓下外耳道，或是用吹風機稍微吹下，若一直無法解決，或是出現癢痛的狀況，則要盡快就醫。

網友昨在臉書社團「爆廢公社」表示，洗個頭髮耳朵就進水了，已經跳了快一百下，但頑固的水滴還是沒有出來，因此只好發文向網友們求救，到底該怎麼辦才好？

貼文曝光後，引發網友熱議，「用棉花棒吸一下」、「用蓮蓬頭沖一下耳朵，讓裡面有水，然後那隻耳朵朝下單腳跳一跳」、「側躺一下應該就好了」、「別自己用！建議去耳鼻喉科，醫生會幫你用儀器吸出來，比較安全，我之前也這樣過」。

另有網友分享，「耳朵進水的話，用一滴水就可以讓進水自行流出。例如右耳進水，可將右手掌淋濕（要有水珠），然後頭往左傾斜，再把右手放到右耳洞口，讓水珠滑入耳洞，讓耳朵裡面的水和水珠接觸的當下馬上把頭往右傾斜，水就會跑出來！」

據「新北藥師公會」的網站文章指出，耳朵進水「不要用棉花棒亂挖。」在耳朵裡胡亂掏來掏去，可能會讓外耳道皮膚受傷，甚至引起耳道感染；建議用無菌棉花棒稍微壓外耳道，將外耳道弄乾就好，也可用吹風機（弱風）吹下，若狀況都沒改善，甚至會癢痛，則要盡快就醫。

(中時新聞網)