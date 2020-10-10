北市大安區敦化南路二段一棟大樓，10日下午1時許發生一起墜樓意外，一名49歲男子被民眾發現倒臥在大樓後方平面停車場，嚇到趕緊報警，救護人員到場，確認男子已明顯死亡，交由警方處理。

警方調查，該名男子身上帶有證件，經查他在該棟大樓上班，目前正在調查有無遺書，以及墜樓發生原因、有無外力介入等跡證，並通知家屬協助處理，以釐清案情。

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