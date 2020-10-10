北市大安區驚傳男子墜樓 倒臥停車場明顯死亡 14:162020/10/10 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市敦化南路一棟大樓10日下午發生墜樓意外。（翻攝照片／林郁平台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市大安區敦化南路二段一棟大樓，10日下午1時許發生一起墜樓意外，一名49歲男子被民眾發現倒臥在大樓後方平面停車場，嚇到趕緊報警，救護人員到場，確認男子已明顯死亡，交由警方處理。 警方調查，該名男子身上帶有證件，經查他在該棟大樓上班，目前正在調查有無遺書，以及墜樓發生原因、有無外力介入等跡證，並通知家屬協助處理，以釐清案情。 ★中時新聞網關心您：再給自己一次機會 自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務 生命線：1995 張老師專線：1980 (中時 ) #大安區 #台北 #墜樓 #敦化南路 #停車場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中鐵包商怕被罰 擄女官員拍裸照 04:102020/10/10 社會新聞 涉協助偷渡 港警今逮9人 包括前議員助理 12:562020/10/10 兩岸 莫名遭粉絲撕耳當場噴血 南韓當紅諧星反應被讚「藝人典範」 11:002020/10/10 娛樂 涉協助12港人偷渡 港警拘捕9人涉三宗罪 將交代案情 11:502020/10/10 兩岸 正妹騎車遭空氣槍射穿臉頰 慘牙斷舌爛 兇手被判3年8月 12:062020/10/10 社會 居檢期滿前夕買便當 罰10萬 04:102020/10/10 地方新聞 國民黨部石獅 彭蔭剛想要回去 04:102020/10/10 政治要聞 連假首日登台中八仙山 男子「才進步道」突昏厥猝逝 14:252020/10/09 社會 亮光蠟噴臉猛砸背 國慶連假首日老翁遭搶4萬元 09:492020/10/10 社會 繼父狠虐打4歲女童 逼站熱水雙腳嚴重燙傷 遭判刑2年 08:392020/10/10 社會 社會熱門新聞 北市大安區驚傳男子墜樓 倒臥停車場明顯死亡 - 社會 嫩妹唱KTV遭脫褲硬上 人夫「搖一半」友開門他問：要不要 - 社會 他手機夜拍墾丁南灣沙灘 驚見2男2女「全裸活春宮」 ：是老外 - 社會 夜市蔥油餅老闆娘太火辣 網看影片險暴動：飄出乳香 - 社會 女調查官太正！董A凍末條伸手滑進股溝 這下慘了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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