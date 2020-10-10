社團法人豐原高爾夫俱樂部新會館10日落成啟用，台灣國寶級藝術家顏水龍創作的馬賽克鑲崁藝術壁畫「高爾夫揮桿圖」重現於新會館大廳，成為鎮館之寶。台中市長盧秀燕出席剪綵啟用儀式，肯定豐原高爾夫俱樂部長年將盈餘辦理公益事業，新館落成為球場帶來新氣象。

豐原高爾夫球場新會館啟用，包括行政院交通部長林佳龍、豐原高爾夫俱樂部榮譽理事長廖了以、台中市議員張瀞分、陳本添、蕭隆澤、陳清龍、王朝坤等來賓都到場見證。

豐原高爾夫俱樂部新會館10日落成啟用。（陳淑娥攝）

豐原高爾夫俱樂部新會館10日落成啟用，台中市長盧秀燕、交通部長林佳龍均出席。（陳淑娥攝）

盧秀燕表示，豐原高爾夫球場為公益社團球場，新會館落成象徵台中的公益文化傳承與重生，很高興一同見證豐原高爾夫球場的新生，將提供台中高爾夫愛好者與選手們更好的運動資源。

林佳龍指出，雙十國慶特別跟蔡總統請假，因與國策顧問（豐原高爾夫俱樂部理事長）王茂雄半年前即有約，今天來見證豐原球場非常重要的歷史上的里程碑。

林佳龍說，目前高爾夫球放在教育部體育署，許多高爾夫球界前輩爭取修改「觀光發展條例」，將高爾夫放在交通部觀光局，最主要是交通部會從產業角度出發，台灣要拼觀光，高爾夫球絕對是日韓亞太最有吸引力，球場多又好、打球又便宜，還可兼旅遊觀光，允諾會努力促成，大家共同打拚。

豐原高爾夫俱樂部理事長王茂雄說明，1962年興建會館時，聘請台灣國寶級藝術家顏水龍在館外牆繪製「高爾夫揮桿圖」，作品高720公分、寬240公分，構圖精彩、色塊瑰麗，給人古樸雅緻的親切感；這次特別將這幅國寶級作品連壁切割，完整移至新館營業大廳，費心保存大師遺作，為球場留下珍貴的歷史紀錄、增添文藝氣息。

運動局指出，豐原高爾夫球場於1962年10月25日啟用，當年是全台第3座高爾夫球場，俱樂部會館也於5年後落成啟用。前年會館因老舊拆除重建，今日以熟悉的身影和全新姿態繼續服務台中球友，未來也將持續與俱樂部合辦高爾夫公益活動，充分發揮球場使用效益。

(中時 )