軍人選票向來是美國大選兵家必爭之地，不過自美國總統川普先前曾被媒體爆料私下稱一戰陣亡的美軍將士是「魯蛇與傻瓜」，即使他多次澄清，但他的軍人支持率仍持續下降。而外媒8日又指出，川普曾在白宮為了陣亡美軍遺眷「金星家庭」舉辦的一場活動上暗示自己可能當時因為與家屬接觸，之後才染疫，但也引起遺眷不滿。

外媒指出，川普曾在白宮為了陣亡美軍遺眷「金星家庭」舉辦的一場活動上暗示自己可能當時因為與家屬接觸之後才染疫，恐引起遺眷不滿。

據美國有線電視新聞網報導，川普8日接受《福斯商業台》專訪時曾暗示，他可能在9月27日的白宮「金星家庭」的活動上，與陣亡美軍家屬接觸時感染了新冠病毒。當時川普表示，「他們（軍人家屬）有時貼近我的臉，距離不到1英寸，想擁抱我、親吻我，他們這麼做了。坦白說，我並沒有要他們後退，也不會如此，雖然我確實說過『這顯然很危險』」。這也是川普先前暗示親近幕僚希克斯（Hope Hicks）是與軍人與執法人員近距離接觸後確診之後，第二次推測自己的感染來源。

報導指出，白宮的防疫措施高度依賴快篩，且參加的「金星家庭」的成員在參與活動前，都通過了新冠快篩檢測，結果為陰性才能進入會場。但在川普確診前的數月以來，他在白宮舉行的多場室內活動卻不保持社交間距與戴口罩，且雖然並未與川普每日見面、但與許多重要官員接觸頻繁的上百名官員，也沒有定期接受檢測。

《紐約時報》也認為，川普幾週前才被《大西洋月刊》踢爆曾私下批陣亡美軍為「魯蛇」，不愛戴口罩且看淡疫情威脅川普，這次可能又把自己染疫怪到陣亡將士遺族頭上，在民調落後民主黨候選人拜登之際，無疑是雪上加霜。

(中時新聞網)