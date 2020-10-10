政府公開的風險評估報告僅有摘要，加起來也只有20幾頁。（圖取自食藥署官網）

蔡政府8月底無預警宣布開放萊豬進口，9月中就公布萊克多巴胺殘留標準，過程緊湊且缺乏公眾參與。專家表示，先前政府找人進行風險評估報告時，學界有所耳聞，但對於誰來做、有沒有獨立性、背後和美國有沒有關聯都不清楚，最後宣布開放了才把報告公開出來，民眾也無從獲取充足資訊，無從參與決策。亦有學生指出，政府公布的風險評估報告只有摘要，加起來只有20幾頁，令人感覺做的相當倉促。

輔大餐旅系講師、前衛生食品藥物和管理局技正文長安表示，政府108年進行風險評估，109年8月28日總統宣布開放萊豬進口，8月31日公布風險評估報告，9月4日召開安全諮議委員會，9月7日殘留標準標準就出來，過程相當緊湊。

交通大學科技法律研究所教授倪貴榮表示，萊豬是食安問題，必須講求科學證據是否充分，大家太關注在如何管理，包括標示產地、如何區分台灣豬和外國豬等，但不是說管理不好，而是程序上還要更往前走一些。

倪貴榮表示，先前政府找人進行風險評估報告時，學界有所耳聞，但對於誰來做、有沒有獨立性、背後和美國有沒有關聯都不清楚，最後宣布開放了才把報告公開出來，民眾也無從得知足夠的資訊，甚至無法參與決策的過程。此事應該回歸到評估機制，用更長的時間形成共識，而不只是為了政治背書。

參與「萊克多巴胺的昨是今非」研討會的學生指出，政府公開的風險評估報告只有摘要，加起來也只有20幾頁，令人感覺做的過程很倉促，政府也沒有清楚地告訴大家。

中正大學法律系教授鄭津津標示， 事實上，科學民主化需要政府把關，由政府建立一個獨立、客觀、公開的風險評估機制，以科學為決策基礎以利風險掌控，並取得人民信賴，進而達到法制化、民主化的目的。

鄭津津表示，在決策形成的過程的第1步是程序透明，第2步是諮詢要揭露，第3步是公眾參與，第4步是提出公眾意見，第5步是公開民眾意見，第6部是政府回應。然而在萊豬的開放上，科學依據不夠明確，公眾未充分參與、諮詢掌握也不足，在這樣的情況下，政府做出的決策當然不會令人安心。

(中時 )