欣西亞常上節目分享兩性相處經驗。（圖／翻攝自欣西亞和Shane任翔臉書）

上月民進黨國際事務部副主任謝佩芬自曝遇一男子騷擾，鄭弘儀對此在節目《新聞挖挖哇》中討論是否「烈女怕纏郎」的討論，兩性作家欣西亞分享，學生時期因下雨搭過一男子的便車，沒想到是惡夢開始，對方窮追猛打追求，還寄給她求愛包裹，打開後竟是使用過的保險套，讓她傻眼崩潰。

欣西亞認為追求和死纏爛打的分界線為「是否有所節制」，有的男人會訂下三次被拒絕的機會，若三次都被拒絕就清楚對方沒有意思，自己就會打退堂鼓，而有人以為精誠所至、金石為開，只要努力追求、堅持不要臉就會得到對方芳心，從謝佩芬的案例中，欣西亞想為女方說些話，認為女生若想拒絕不應該用詞婉轉，應該用強硬的詞彙讓對方明白知道自己心意。

欣西亞透露，自己大學時期有次上學下大雨，路上看到有人開了黑頭車，車窗搖下問她要不要搭便車，她想車程只有5分鐘就傻傻答應人家，上車後對方竟說觀察自己很久，常看到欣西亞早上7點多的時候出門，邊戴耳機邊唱歌，讓欣西亞覺得不妙，對方不僅是一般的路人。

該男說他是附近貴族學校老闆的司機，每天都會接送老闆，進而發現欣西亞，問欣西亞能否進一步認識，而欣西亞勉為其難同意交換電話號碼，自此該男就常約她出門，還會跑到她家投情書，稱欣西亞是因為女性的矜持才不答應，還問兩人何時要發生關係。

後來該男還寄用過的保險套給她，見欣西亞都冷處理，有回就跑到她家痛罵要分手，扯說：「妳這女人就是很爛」、「那個保險套送給妳，其實多少女人想要這個」，最後終於不再出現，欣西亞回想這段說至少很幸運沒被潑硫酸，對方自己給了台階把這齣戲演完，結束一樁鬧劇。

(中時新聞網)