東北風影響，中央氣象局陸續針對北北基發布大雨特報。中南部今入夜後氣溫驟降，溫差逾10度，民眾外出應注意天氣變化。今年第15號颱風蓮花，最快明天生成，預估未來朝越南移動，對台灣沒有影響。

臉書社團颱風論壇指出，目前位在南海的熱帶性低氣壓（17W），正持續往西走、朝越南接近，最快11日發展為今年第15號颱風蓮花；其路徑穩定，對台灣無影響。

要注意的反而是位在菲律賓東方海域的小低壓，該系統有機會進一步增強，未來通過呂宋島或巴士海峽後，下周進入南海北部，持續朝海南島移動。屆時台灣西南方受水氣影響，高雄、屏東、恆春都有下雨機會；若低壓更接近，「帶進來的水氣會更多」。

天氣風險總經理彭啟明在臉書PO文，指蓮花颱風有機會在明天生成，對台灣無影響。明起水氣從東南方移入，假期最後一天的降雨會以從北海岸擴張的整個東半部為主，降雨時間也較長，不排除局部大雨機率。

(中時新聞網)