員榮醫療體系員生醫院傷口治療及高壓氧中心主任鄭文昌（右），與院內醫護同仁至溪州公園義診，悉心為偏鄉長者因罹患糖尿病導致傷口久未癒合等問題進行處置，並宣導正確治療的觀念。（謝瓊雲攝）

員榮醫療體系員生醫院傷口治療及高壓氧中心主任鄭文昌（右三），也是全球傷口管理網絡協會理事長，今天結合台北延平扶輪社舉辦義診活動，出動近60人在溪州公園舉行「傷口義診暨糖尿病族血管病變篩檢」。（謝瓊雲攝）

台北延平扶輪社社長蔡舜仁（左二）頒贈感謝狀給員榮醫療體系總院長張克士（中），感謝員榮守護偏鄉民眾健康；另外再捐贈13萬元給全球傷口管理網絡協會。（謝瓊雲攝）

多數鄉下長輩都有三高或糖尿病問題，對於傷口的照護觀念卻仍是等它自行結痂就以為快好了。鄭文昌醫師（左）盼透過下鄉義診，宣導新的傷口照護觀念，應著重傷口敷料保濕，減少結痂、加速癒合。（謝瓊雲攝）

超熱血！員榮醫療體系員生醫院傷口治療及高壓氧中心主任鄭文昌，10日與院內醫護、志工近60人至溪州公園義診，適逢國家生日他特別在後腦勺剃了雙十符號，一早再請同事畫上紅色人體彩繪顏料，照顧民眾健康不忘為國家慶生，十分吸睛。

紅色雙十符號印在後腦勺，醒目又顯眼，連來接受衛教、義診的鄉民，也忍不住豎起大拇指說讚。鄭文昌去年國慶日時，就曾在後腦勺剃了雙十符號、塗抹上紅色顏料；不料起床睡醒時卻驚見顏料全抹在枕頭上，今年他再接再厲，前一晚先理好頭髮造型，一早到場在請同事幫忙塗滿顏料。

鄭文昌現任全球傷口管理網絡協會理事長，醫界人稱「傷口博士」，從10多年前就開始為自己的頭髮打理特殊造型，曾經剃出賓士汽車LOGO標誌造型，因而登上賓士專刊版面，也曾配合台北101大樓辦活動，剃了藍寶堅尼標誌。

由於男士們幾乎每個月都要理髮，習慣平頭短髮的鄭文昌因此突發奇想，乾脆要求設計師為他做點創意造型，也讓旁人、患者都對他留下深刻印象，總計至今已陸續做過500多種特殊造型。

配合彰化縣政府、溪州鄉公所「2020溪州提拔泥-溪遊記」活動，台北延平扶輪社、全球傷口管理網絡協會與員榮醫療體系，今天在溪州公園產業陳列館合辦「傷口義診暨糖尿病族血管病變篩檢」。

鄭文昌說，義診除可瞭解溪州鄉民下肢血管阻塞情況，並提供糖尿病患者諮詢與就醫治療模式，讓患者與家屬更能瞭解如何防治與治療糖尿病衍生的相關疾病與傷口。他發現許多鄉下長者常以為傷口只要開始結痂就好了，其實這是過時的觀念，新的治療觀念著重清理創傷的傷口與結痂，讓傷口保濕能能復原得更快更好，盼藉由義診將這些觀念帶給偏鄉民眾與長輩們。

現場動員近20名醫護人員、10多名工作人員，與20名志工到場，義診項目包括傷口治療、下肢動脈ABI 檢查、眼底鏡視網膜病變檢查、血糖血壓檢測，以及聽力檢測等，並有專業醫護人員解說檢測結果，及相關糖尿病與傷口治療的衛生教育。

員榮醫療體系更貼心提供250份傷口照護敷料小禮物、衛教知識宣導DM，及健康檢測表，溫馨關懷偏鄉民眾健康，盼透過專業醫護對糖尿病族的早期治療與篩檢，杜絕未能即時治療而造成「下肢截肢」或「失明」的憾事。

(中時 )