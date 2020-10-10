今天雙十國慶，花蓮門諾醫院喜迎2名國慶寶寶，截至下午，另還有2名產婦待產，慈濟醫院則有一女寶寶。門諾醫院的1男1女湊個好字，其中女寶寶的媽媽魏君庭自己也是元旦出生，「元旦媽媽生出國慶寶寶」不僅全家開心，陪在身旁的先生笑著說，「前世情人與今世愛人的生日都這麼特別，想忘記都很難呢」！

結婚7年的柯氏夫妻，相隔6年半再度迎來第二胎，雖然已不是新手爸媽，仍難掩心中的期待與興奮。媽媽魏君庭說，原本預產期是10月14日，9日下午開始出現產兆便到醫院待產，本想說如果寶寶9日報到也不錯，至少也是個「109」辣妹，沒想到寶寶選擇在今天凌晨報到的「國慶妹」。

巧合的是，媽媽魏君庭自己就是個元旦寶寶，元旦媽媽生了國慶寶寶，抱著女兒的爸爸開心的說，這下要忘記生日都很難了，也直呼，真是太幸運了！也謝謝老婆的辛苦及醫護團隊的照顧，在國慶日這天送給他這麼棒的禮物。

門諾醫院婦產科醫師蔡啟智表示，隨著醫療技術的進步以及國人晚婚的影響，高齡生產雖是趨勢，但面對早產、高血壓、妊娠糖尿病等高危險妊娠合併症的風險也相對增加，建議女性朋友，想生還是要趁早，不僅體力與身體狀況良好，也較不容易出現併發症，胎兒的發育也較健康。

截至下午，花蓮門諾醫院還有2名產婦待產，慈濟醫院則有一女寶寶出生。

(中時 )