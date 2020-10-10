國慶焰火秀即將於今晚（10）在台南安平登場，不過，有民眾發現，除了絢爛焰火秀精彩可期，位於台南市區的竹溪河岸，因河川整治緣故，生態更加豐富，9月以來晚間常常出現蝙蝠飛舞，笑稱這是比焰火秀還精采的「蝙蝠秀」。

竹溪位於台南市南區、東區、中西區核心地帶，旁邊的竹溪寺、體育公園，是台南市民兒時郊遊、戶外教學的好去處。不過，竹溪在都市發展下，從原本的自然溪流，慘成臭水溝，在台南市政府水利局的整治下，近來脫胎換骨成為親水水岸。

台南竹溪近來傍晚時皆可見蝙蝠飛舞。（摘自晁瑞光臉書／李宜杰台南傳真）

台南社大講師晁瑞光發現，竹溪流域自9月下旬起，傍晚6時左右都可見蝙蝠在竹溪上空飛舞，大部分為東亞家蝠，且經常從人的頭頂、身旁呼嘯而過，彷彿在看一場煙火。晁瑞光也指出，蝙蝠增多顯示竹溪水質改善，生態環境也逐漸多元、豐富。

水利局則表示，竹溪整治工程已獲「2020國家卓越建設獎」、「第2屆台南市公共工程優質獎」肯定，未來將持續努力，將竹溪打造為環境生態教育場域，再現竹溪風華。

(中時 )