大陸女星賈青演出《妻子的谎言》、《少年四大名捕》等劇走紅，時常與粉絲互動的她，近日在微博分享網美照，只見她坐在一條沒車的公路上，未料竟被交警轉PO並發出警告，嚇得她趕緊刪除貼文認錯。

賈青日前趁著連假跟閨密出遊，並曬出一張出遊網美照，只見她坐在沒車的道路中央，擺出相當有個性的POSE，接著寫道：「長假期間跟閨密來個閨密遊，是個不錯的選擇，寧夏中衛66號公路，大氣的美」，沒想到此舉竟引起交警關注，不僅轉發這則貼文，更對她的行為提出警告，並要求刪除微博，以免做出不良示範。

交警轉PO賈青貼文並要求刪除。（圖／寧夏中衛市公安局交通警察局微博）

對此賈青火速刪除貼文，並留言：「承認錯誤，引以為戒！謝謝警察同志的提醒，大家在出行遊玩時也要注意安全」，接著昨（９日）再度發文道歉：「大陸的風景很美，但錯了就是錯了，再次向大家承認錯誤，對不起！無論什麼時候都不能忘記『安全』二字，也再次感謝警察同志的提醒，引以為戒！時刻注意！大家出行也要注意安全」。

賈青二度PO文道歉。（圖／賈青微博）

對此網友也紛紛留言：「這次是做的不對，但是知錯能改就行了！這樣做確實是很危險，姐之後要多注意」、「敢於承認錯誤！時刻注意自身安全」，但也有人幫忙叫屈：「已經很多人這樣拍了，就因為是明星所以被放大了嗎」。

(中時新聞網)