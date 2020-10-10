新竹縣長楊文科（右七）邀請具有最美麗主持人封號的明星白嘉莉（右八），出席新竹縣國慶升旗典禮，不少縣議員、鄉鎮市長均參與。（莊旻靜攝）

新竹縣政府10日舉辦「新竹縣各界慶祝109年雙十國慶暨升旗典禮」，吸引不少縣民參與。（莊旻靜攝）

新竹縣政府10日舉辦「新竹縣各界慶祝109年雙十國慶暨升旗典禮」，吸引不少縣民參與。（莊旻靜攝）

新竹縣政府10日慶祝雙十國慶，舉辦雙十國慶暨升旗典禮，除了邀請陸軍專科學校勇士戰鼓隊揭開序幕外，具有「最美麗主持人」封號的明星白嘉莉也同台歡慶，縣長楊文科表示，在縣府團隊努力下，明年編列303億預算為縣史最高，近期將送議會審議，各項建設與計畫持續進行。

楊文科、白嘉莉、議長張鎮榮、副議長王炳漢及多名議員、鄉鎮市長等人，為長程遙控無人飛機揭牌，打造「航空從新竹起飛，觀光與世界接軌」願景。白嘉莉近日於新竹縣文化局美術館舉辦「另一個春天藝術創作展」，展期至10月18日，10日受邀參加國慶升旗典禮，也吸引不少目光。

楊文科表示，他上任已有1年10個月，推出5支箭、十大交通建設、特色公園、綠色海岸風景遊憩區等重大計畫，盼為新竹縣打造未來30年榮景，明年編列303億預算為縣史上最高，歲入歲出達到平衡，沒有增加舉債。

楊文科也表示，縣府於歲出部分，在教育科學文化方面編列127億元，比例達整體預算的41.93％，社會福利45億占第3名。楊文科也指出，近日中央開放含瘦肉精美國豬肉進口，也面臨新冠肺炎、缺水等為機，讓許多民眾十分憂心，呼籲中央要嚴格把關。

楊文科也說，為了縣民健康，他也要求相關單位如中小學營養午餐，均要使用國產豬、並於《新竹縣食品安全管理自治條例》，明確標示豬肉及其製品，不得檢出乙型受體素，並落實「零檢出、要標示、設專區」政策。

(中時 )