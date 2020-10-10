國慶日這天，花蓮縣每一重要路段都能見旗海飄揚景況，今年數量比往年增加，超過4000面正六號國旗飄揚，感受濃濃國慶氣氛，將持續到月底，已成花蓮「季節限定」美景。

縣府社會處代理處長陳加富說，今年共懸掛4050面大面的正六號（96x144公分）國旗。有民眾納悶為何國旗不是掛「橫式」？陳加富特別解釋，因考量花蓮東北季風較之強烈，避免國旗橫掛被強風吹拂，掉落或破損，因此依照內政部國旗懸掛禮儀網，這幾年都是改採「直掛」懸掛。

陳加富說，依慣例，花蓮縣每逢元旦、雙十等重要國家慶典，縣府都會在全縣13鄉鎮市重要道路，掛起青天白日滿地紅的國旗，包括省道台9線、中央路、十六股大道、市區中山路、中正路及縣府周邊等路段。

此外花蓮也有民家、機關社團等，會配合一起張掛國旗，讓民眾感受花蓮縣團結力量及濃濃國慶氛圍。

雙十連假，花蓮引入許多遊客，遊客瞥見花蓮縣處處「旗海飄揚」，趁機捕捉季節限定美景，包括中央路、新生橋、尚志橋都是拍旗海的地點。

(中時 )