邱勝翊（王子）與弟弟邱宇辰10日在世新大學體育館，舉辦「以愛之名–明星籃球公益賽」，邀請30多位藝人朋友共襄盛舉，兄弟倆分別邀請錢薇娟、顏行書、禾浩辰、孫其君、陳彥允、劉書宏、李迪恩、吳岳擎等10位藝人參賽，王子透露也想邀請老蕭（蕭敬騰）等前輩，但自己剛加入公司，不好意思麻煩師兄，希望有機會辦下一屆能邀請。至於兄弟倆沒邀球友羅志祥（小豬）？王子解釋「不是跳過他，因為報名的人太多，最近跟小豬比較少連絡，都滿忙的」。

兄弟倆各自擔任隊長分頭邀藝人，現場兩隊進行鬥牛PK，王子力邀「籃球精靈」顏行書助陣，邱宇辰說聽到時氣到直接罵他髒話。王子透露國中時期很愛看顏行書的成名作《MVP情人》，一直把對方當前輩般尊敬，這次公益籃球賽，王子本來抱著會被拒絕心態詢問，「沒想到書哥知道是公益，就說一定要排除萬難力挺，讓我相當感動」。10日是邱宇辰生日，他開心說「以前我都是辦音樂會，這是結合公益，是最有意義的生日會」。

王子和港星女友鄧麗欣因疫情相隔兩地，坦言至今8個月沒見面，只能透過視訊連絡，感情會受影響？他說「還好，不會欸」。至於邱宇辰傳和女友吳品潔情逝，新歡是桃猿啦啦隊女神陳怡叡（Yuri），他卻矢口否認戀情，直說「我現在單身，沒女友，都是朋友」，而公益球賽邀請名單中赫見吳品潔，似乎跟舊愛都維持不錯關係？王子跳出幫弟解圍「吳品潔跟我比較熟，可能她比較喜歡我」，邱宇辰則被媒體虧回應太官方，他求饒「因為我今天生日，放過我吧」。邀請名單中有歐陽妮妮、張書豪及郭雪芙、孫其君兩對情侶，場邊增添不少閃光。

有段時間沒練球，王子坦言為了找回手感，花段時間訓練體能，起初跑兩圈就很喘，邱宇辰虧哥哥「跑三步嘴唇發白」，不過練習後有進步「下場還可以照鏡子，阿不是，現在可以跑整場」，王子則反虧邱宇辰綜藝感太強，「沒有發白，他誇張了」，還自豪「我速度很快，在球場上」，並透露過去在大陸參加運動比賽，得到第二名佳績，短跑100公尺僅跑11秒，雖因時間搭不上而無法參加《全明星運動會》節目，但曾私下教藝人朋友練跑、如何抓槍響等訣竅，邱宇辰爆「就在我們家客廳教，號稱演藝圈最快的男人」。該活動所得扣除成本後的收入，將全數捐給心路基金會。

邱勝翊（王子）與弟弟邱宇辰合辦公益籃球賽，邀請台灣女籃傳奇錢薇娟（中）響應。（盧禕祺攝）

邱勝翊（王子）與弟弟邱宇辰跳球開場。（盧禕祺攝）

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