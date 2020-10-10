彰化縣長王惠美（中）、溪湖鎮長黃瑞珠（左二）和立委謝衣鳳（前排右）等與縣內各界代表一同參與踩街。（謝瓊雲攝）

縣內20個社區進行踩街嘉年華，展現活力與創意。（謝瓊雲攝）

縣內20個社區進行踩街嘉年華，展現活力與創意。（謝瓊雲攝）

彰化縣政府和溪湖鎮公所準備了5000個國旗口罩、8000顆紅蛋免費分贈參與縣民。（謝瓊雲攝）

彰化縣政府和溪湖鎮公所準備了5000個國旗口罩、8000顆紅蛋免費分贈參與縣民。（謝瓊雲攝）

傳統戲曲踩街喜迎國慶！數千顆紅蛋、國旗口罩大放送。彰化縣國慶活動熱鬧滾滾，10日一早在溪湖國小以「國慶踩街、彰化起飛」為主題，20個社區聯合踩街；彰化縣長王惠美歡迎各界民眾國慶連假來溪湖糖廠看戲、溪州公園玩泥巴品嘗羊肉，明天二林還有風箏節，親子共度美好假期。

彰化國慶「社區踩街嘉年華」，遊行隊伍由田尾國中管樂隊前導，帶領著縣府團隊與來賓、溪湖鎮各界，接著由梨春園北管樂團演奏引領20個特色社區，及台灣女孩日暨兒童權利公約宣導隊伍，並由聚英社南樂團壓軸；遊行路線由從溪湖國小出發，繞行溪湖鎮市區一圈，展現滿滿活力。

王惠美表示，今年國慶活動，20個參與社區卯足全力，呈現地方特色與溫度；彰化青少年兒童服務中心的可愛綿羊裝更吸睛，尤其感謝溪湖鎮長黃瑞珠帶領公所團隊，準備了8000顆紅蛋與民眾分享，縣府除了在會場周邊分送國旗造型氣球、紋身貼紙，還加碼準備由小三美日贊助的5000份國旗口罩，與大家一同歡慶國慶。

她說，國慶連假彰化縣有許多親子活動，在溪湖糖廠有「彰化傳統戲曲節」、「歌仔大戲」，溪州公園提拔泥與羊肉料理千份免費品嘗、11日還有二林鎮風箏節，歡迎親子一起DIY創意風箏，共度美好假期。

黃瑞珠表示，彰化國慶慶典移師溪湖鎮，讓許多僑胞、縣民更認識溪湖鎮。為了迎接這次國慶，公所準備8000顆紅蛋免費分送，還有地方特色小吃及農特產品，如：羊肉、葡萄、韭菜花、高麗菜、蛋捲、麻糬等，知名的溪湖糖廠、巫家捏麵館、東螺溪的綠色廊道等景點，好吃又好玩，歡迎大家一起到溪湖遊玩。

(中時 )