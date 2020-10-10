國民黨今年總統敗選後，黨內再掀起改名聲浪。國民黨團總召林為洲今天表示，中國國民黨認定的「中國」，當然是「中華民國」，但易被混淆為「中共」，另牽涉「中國」這個名詞所指涉的意涵。此篇貼文引發網友論戰，有網友認為，一旦去中國（中華民國）化，乾脆併入民進黨，但也有網友建議可正名為「中華民國國民黨」。

國民黨團總召林為洲下午在臉書主動提到，是否去掉「中國國民黨」的「中國」兩字，他說，國民黨認定的「中國」，當然是指「中華民國」，但容易與對岸的「中華人民共和國」混淆。

林為洲接著說，這不只是混淆的問題，還牽涉到「中國」這個名詞所指涉的意含的定義權、話語權，以及戰略上為了台灣最大利益，維護海峽和平，保留與對岸對話、周旋的連結與縱深等問題。

林為洲強調，國民黨改革的第一步，沒有不能談、不能討論的議題，唯有包容多元且務實面對問題，才有可能獲得有價值的答案。

林為洲並在文末開放大家提供意見，有支持者直言，改什麼改，不然你們自己去創一個台灣什麼黨的好了，也有網友質疑，去掉「中國（中華民國）」跟民進黨有何不同？那就併入民進黨，不過，也有網友表示，既然「中國」是中華民國，當然沒必要去掉，建議可正名為「中華民國國民黨」。

(中時 )