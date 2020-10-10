前總統馬英九（前左二）、前副總統吳敦義（前左三）及現任黨主席江啟臣（前左一）等人皆出席參與，身穿新設計的「ROC．FOREVER」T恤，向一樓的總理孫中山銅像鞠躬致敬。（圖／本報系影音截圖）

LIVE/馬英九、江啟臣、吳敦義出席國民黨黨部升旗

國民黨今日在黨中央舉行國慶升旗典禮，總統馬英九與藍營要角一同出席活動。這也是馬在7月因眼瞼下垂影響視線動手術後，罕見同時沒戴墨鏡又沒戴口罩的時刻；馬「出廠」後到底「成效」如何，也成各界熱議焦點。今日馬口罩一脫下，不僅眼部問題全消，深邃又立體的五官更是驚艷大眾，有網友直呼：「好像外國人！」

今日馬英九與黨主席江啟臣、前黨主席吳敦義、前台北縣長周錫瑋、黃復興黨部主委臧幼俠及多名藍委，特地穿上印有國旗與ROC forever字樣的T恤，共同慶祝雙十國慶，多名支持者也穿上國旗衣現身，場面歡樂熱鬧。

談到蔡英文總統強調有決心維持兩岸關係穩定，馬英九指出，這話說得很好，但為什麼國民黨執政可以維持兩岸關係的穩定，她執政卻做不到？因為兩岸沒有互信。馬強調，國民黨堅持「九二共識、一中各表」，就是因為這是建立互信的重要步驟，有了互信，才可能維持和平穩定安全，因此重要的不是說一些漂亮的話，而是要拿出實際行動，建立兩岸互信。

馬英九「出廠」後墨鏡、口罩全卸下的畫面一出，讓不少民眾大感驚艷，現場就有人對馬高喊「馬英九好帥」，馬則充滿自信的對回應支持者「我會繼續帥下去！」有不少網友則留言：「五官好深邃，好像外國人！」「馬總統好帥！」「真的好帥！」「史上最帥政治人物」、「真的帥！」「難怪選舉戰無不勝」、「旁邊幾個都被比下去了」、「我們最尊敬的馬英九」。

(中時新聞網)