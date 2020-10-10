Ladies & Gentlemen, I present to you, Delonte West . A long, long , long way to go, but he has taken the first steps and shared these with all of us as a thank you for the love and support. pic.twitter.com/555twAEVDP — Mark Cuban (@mcuban) October 9, 2020

一度在街頭落魄行乞的前NBA球員魏斯特(Delonte West)現在好多了，獨行俠老闆庫班(Mark Cuban)仗義伸出援手，讓魏斯特在絕處遇到救星。庫班10日在推特分享魏斯特騎馬的照片，他看上去好多了，總有一天能夠健康返回家人身邊吧。

庫班說：「未來還有很漫長的一大段路要走，但他已經邁開第一步了，並且他要跟我們分享這些，以感謝大家的支持。」

魏斯特先前的慘況被拍下在社群傳開之後，很多人表示同情，NBA球員工會也在調查。不過第一個實際行動的是庫班，他試圖聯絡魏斯特的家屬，終於在上月底找到魏斯特本人。庫班立刻通知魏斯特的母親前來相聚，再出錢安排魏斯特接受心理治療課程。

庫班這輩子做過不少好事，但這是令球迷最有感的一次，魏斯特其實只幫他打過44場比賽，球迷都大讚庫班有情有義。也有非裔球迷感嘆，NBA這麼多富裕的黑人，最後只有白人老闆庫班來救援。

勇士前鋒卓雷蒙格林(Draymond Green)曾批評白人老闆是奴隸主心態，與庫班隔空叫囂。庫班當時表示：「我投入全部心力去經營自己的球隊，這跟(蓄奴)能相提並論嗎？被講得好像我們老闆完全不關心員工的生活與他們的家庭，這是不對的。」

(中時新聞網)